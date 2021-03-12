Alkollü sürücü minibüsle caminin duvarına çarptı
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Alkollü sürücü minibüsle caminin duvarına çarptı

12.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:35
Alkollü sürücü minibüsle caminin duvarına çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs, cami duvarına çarptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs, cami duvarına çarptı. Sürücü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Murat Aydoğmuş (35) yönetimindeki 01 ABZ 231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hatip Camii'nin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün 1.53 alkollü olduğu belirlendi.Gözaltına alınan Murat Aydoğmuş'a, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesildi. Caminin duvarını yıkıp bir bölümü içeri giren minibüs çekici ile kaldırıldı.

 


Alkollü sürücü minibüsle caminin duvarına çarptı
Alkollü sürücü minibüsle caminin duvarına çarptı
Alkollü sürücü minibüsle caminin duvarına çarptı
Alkollü sürücü minibüsle caminin duvarına çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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