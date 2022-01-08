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Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde hızını alamayan otomobilin servis minibüsüne arkadan çarpıp takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

İZMİR (İHA) - Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde hızını alamayan otomobilin servis minibüsüne arkadan çarpıp takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 00.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi Fatih Caddesi, Mersinli Merkez Camii karşısında meydana geldi. İddiaya göre Bayraklı istikametinden Konak istikametine seyir halinde olan K.A. yönetimindeki 35 DFN 55 plakalı Ford marka otomobil seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan Ö.D. idaresindeki 35 S 02206 plakalı Peugeot marka servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü K.A. ve yolcu konumundaki A.K., 110 AKS ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Meydana gelen kazada yaralanan, otomobil içerisindeki K.A. ve A.K. ile servis minibüsü sürücüsü Ö.D., kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Öte yandan meydana gelen kazada, servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü K.A.'nın 120 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla çekilmesiyle normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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