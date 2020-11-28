Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı

28.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:25

Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı 1,63 promil ile kısıtlamanın başladığı saatlerde kontrole takıldı Yakalanan genç polislere "Ben size ölürüm" diyerek kurtulmaya çalıştı Bursa'da kısıtlamayla birlikte saat 20.00'de yollar kesildi.

Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı

1,63 promil ile kısıtlamanın başladığı saatlerde kontrole takıldı

Yakalanan genç polislere "Ben size ölürüm" diyerek kurtulmaya çalıştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yunanistan, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan ülkeyle S-300'leri test etti
Yunanistan, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan ülkeyle S-300'leri test etti

BURSA - Bursa'da kısıtlamayla birlikte saat 20.00'de yollar kesildi. Kontrol noktasına 1,63 promil alkollü gelen genç, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 5 kilometre ileride motosikletli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polislerden kurtulmak isteyen genç, "Ben size ölürüm" diyerek af diledi.

Türkiye genelinde yapılan sokağa çıkma kısıtlaması, Bursa'da da polis ekiplerinin denetimleriyle başladı. Kentin bir çok bölgesindeki kontrol noktalarında vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarılırken, şüpheli görülen kişiler üzerinde ise evrak kontrolü yapıldı. Bir gencin şüpheli tavırlarını üzerine aracı kenarı çekmesi istendi. Polis ekiplerinin ikazına uymayan 23 yaşındaki Kürşat D., hızla kontrol noktasından merkez istikametine doğru gitmeye başladı. Yapılan anons üzerine, harekete geçen ekipler, şahsı 5 kilometre ileride yakaladı.

16 ALC 898 plaka sayılı siyah aracıyla kıskıvrak yakalanan Kürşat D., polis ekiplerinden kurtulmak için ise 'ben size ölürüm' diyerek af diledi. Alkol metreye üfleyen Kürşat D. 1,63 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan genç ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Ayrıca kontrol noktasında bir kişinin polisle yaşadığı diyalog kameralara yansıdı. Arkasından gelen ambulansa yol vermediği için polisler tarafından durdurulan sürücü ve yanındaki kişi durdurulunca polislere ve basın mensuplarına hakaretler yağdırdı. Sürücü ve polise hakaret eden şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

İlgili Haberler

Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı
Kendilerini polis olarak tanıtan yağmacılar kıskıvrak yakalandı
Kendilerini polis olarak tanıtan yağmacılar kıskıvrak yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Bülent Arınç İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil
Spor Orhun Ene Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza İsrail Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 22:25:56. #1.15#
title