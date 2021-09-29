Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Kazada alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kuşadası Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'e seyir halinde ilerleyen H.A. (69) yönetimindeki 34 EB 3427 plakalı Mercedes otomobil, kırmızı ışıkta duran Onur B. yönetimindeki 34 CUA 856 Ford otomobile hızla arkadan çarptı. Kazada iki otomobilde yol kenarına savruldu. Vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan H.A., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Ekrem Keser/İHA)

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Tunç Soyer Devlet Bahçeli
Magazin Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Olaf Scholz Aziz Sancar Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:37:43. #1.12#