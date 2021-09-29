Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Kazada alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kuşadası Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'e seyir halinde ilerleyen H.A. (69) yönetimindeki 34 EB 3427 plakalı Mercedes otomobil, kırmızı ışıkta duran Onur B. yönetimindeki 34 CUA 856 Ford otomobile hızla arkadan çarptı. Kazada iki otomobilde yol kenarına savruldu. Vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan H.A., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Ekrem Keser/İHA)