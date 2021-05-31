Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı
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Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı

Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası aracı bırakarak olay yerinden kaçan alkollü sürücü karakola giderek teslim oldu.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi 120 Evler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Nisa Nur D. (22) idaresindeki 34 FJ 9612 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Hamit T. idaresindeki 37 AAK 727 plakalı Mercedes marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 2 araçta büyük hasar meydana gelirken, Nisa Nur D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya karışan 37 AAK 727 plakalı otomobilin sürücüsünün ise kazanın şoku ile olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Bağlık karakoluna giderek teslim olduğu öğrenilen sürücü Hamit T.'nin yapılan alkol testinde 169 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı
Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı
Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı
Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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