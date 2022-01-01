Son dakika haberleri | Alkollü sürücü kazaya neden oldu; 5 araç birbirine girdi

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - Alkollü sürücü kazaya neden oldu; 5 araç birbirine girdi

ANTALYA'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan sürücü A.S.'nin 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kemer istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 07 ALB 804 plakalı otomobilin sürücüsü A.S., kırmızı ışıkta bekleyen Gökhan Doğan yönetimindeki 07 ASB 188 plakalı otomobile çarptı. Ardından Muharrem Parlak yönetimindeki 07 ASM 142, Suat Avşar idaresindeki 06 CKA 840, Doğan Metin yönetimindeki 07 JZ 720 plakalı hafif ticari araçlar da kazaya karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazaya karışan A.S.'nin eşi ile Gökhan Doğan'ı hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası A.S., polis ekiplerine zorluk çıkarttı. A.S., polis ekiplerine otomobilinin frenlerinin tutmadığını söyledi. Polis ekiplerinin alkol kontrolü yaptığı A.S., 1.77 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri A.S.'yi polis merkezine götürdü.