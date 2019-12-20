Alkollü sürücü kamyonetle kontrol noktasına girdi: 1'i polis 6 yaralı
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Alkollü sürücü kamyonetle kontrol noktasına girdi: 1'i polis 6 yaralı

BALIKESİR'de bulunan trafik kontrol noktasına giren sürücüsü alkollü kamyonet, 2 araca çarptı.

20.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:58
Alkollü sürücü kamyonetle kontrol noktasına girdi: 1'i polis 6 yaralı
BALIKESİR'de bulunan trafik kontrol noktasına giren sürücüsü alkollü kamyonet, 2 araca çarptı. Kazada, evrak kontrolü yapan polis memuru ve 5 kişi yaralandı.

ilçesi kırsal Karaağaç Mahallesi girişinde Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Polis memuru Ö.A., dün saat 22.00 sıralarında kontrol için 2 araç durdurdu. Polis memuru, evrak kontrolü yaptığı sırada, T.H. yönetimindeki 10 BCN 35 plakalı kamyonet hızla kontrol noktasına girdi. Kamyonetin çarptığı 2 araçta hasar oluştu. Kazada polis memuru Ö.A. ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Gömeç, Burhaniye ve Edremit devlet hastanelerine sevk edildi. Polis memuru Ö.A.'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kamyonet sürücüsü T.H.'nin 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Gömeçbalıkesir
Kaynak: DHA
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