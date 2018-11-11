Alkollü Sürücü, İki Polisi Vurup Kaçtı
Pensilvanya'da polis alkollü bir sürücüyü durdurdu. Polisin, "Yere yat" uyarılarını dikkate almayan sürücü, aracından aldığı silahla iki polis memurunu vurup kaçtı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde polis alkollü bir sürücüyü durdurdu. Sürücü polisin "yere yat" uyarılarını dikkate almayıp karşılık verdi. İki polis ve sürücü arasında kavga çıktı.
POLİSLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI
Polisler uzun uğraşlara rağmen adamı etkisiz hale getirmeyi başaramadı. O sırada polislerden birinin silahını alan adam iki poliside vurarak öldürdü.
POLİS MEMURLARINI VURAN SÜRÜCÜ KAÇTI
Yaşanan olayın ardından polis aracına binen adam bölgeden uzaklaştı.
YORUMLAR