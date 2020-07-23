Alkollü sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı
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Alkollü sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

Alkollü sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı Tekirdağ'ın Malkara ilçesine kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü.

23.07.2020 03:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 03:37

Alkollü sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesine kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Alkollü olduğu belirlenen sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden B.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden M.K.'nin kullandığı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.

Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araç sürücüsü B.Ş.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

Kaynak: İHA

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