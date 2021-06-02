Alkollü sürücü hem kaza yaptı, hem de alkolmetreyi üflemeyip gazetecilerden kaçtı

Alkollü sürücü hem kaza yaptı, hem de alkolmetreyi üflemeyip gazetecilerden kaçtı Polis ekiplerinin uzattığı alkolmetreyi üflemeyen sürücü ekip aracıyla polis merkezine götürüldü Sürücünün 2 yıl ehliyetine el konulacağı bildirildi Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs...