Alkollü sürücü hem kaza yaptı, hem de alkolmetreyi üflemeyip gazetecilerden kaçtı
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Alkollü sürücü hem kaza yaptı, hem de alkolmetreyi üflemeyip gazetecilerden kaçtı

Alkollü sürücü hem kaza yaptı, hem de alkolmetreyi üflemeyip gazetecilerden kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, kaldırım ve çöp konteynırına çarptıktan sonra aracını yan devirdi.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, kaldırım ve çöp konteynırına çarptıktan sonra aracını yan devirdi. Gazetecilere görüntülenmemek için kaçan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemeyince polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 18.00 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazarcılık yapan Mahsuni Y. (36) toptancı hali istikametinden Gazi Bulvarı'na doğru O7 ADV 109 plakalı minibüsü ile yola çıktı. Mahsuni Y., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından çöp konteynırına çarparak aracını yan devirdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçta bulunan yolcu ve sürücü Mahsuni Y., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hafif yaralı olan yolcu ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada burnu bile kanamayan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine bir süre zorluk çıkardı. Trafik ekiplerinin alkolmetresini üflemeyen, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Mahsuni Y., bir süre ayakları çıplak şekilde devrilen aracının etrafında dolaştı. Polis ekiplerinin son kez sorduğu Mahsuni Y., alkolmetreyi üflememesi üzerine ekip aracına alındı.

Mahsuni Y.'nin ehliyetine 2 süre ile el konulacağı öğrenildi. Öte yandan kazayı gören vatandaşların yardım etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından içinde sarımsak ve soğan bulunan araç otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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