Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı Alkollü sürücüye bin 823 lira ceza kesildi Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobili ile hafif ticari araca çarpması neticesinde bir kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüye, bin 823 lira para cezası uygulandı.

KIRIKKALE (İHA) - Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücüye bin 823 lira ceza kesildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobili ile hafif ticari araca çarpması neticesinde bir kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüye, bin 823 lira para cezası uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Kanuni Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 71 BD 367 plakalı Skoda marka otomobil, bulvar üzerinde ilerleyen M.K.'nın kullandığı 06 U 6902 Citron marka hafif ticari araca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan ufak çapta yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.A.'ya da alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira para cezası uygulandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından büyük çapta maddi hasarın oluştuğu her iki araçta çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Para Cezası, Kırıkkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title