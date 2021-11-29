Alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce rögar kapağına çarptı sonra devrildi: 1 yaralı

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce yol kenarındaki rögar kapağına çarptı sonra da park halindeki otomobili çarpıp devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Sancaktepe'de saat 04.30 sıralarında Yücel Sağ isimli alkollü sürücü 34 JH 1341 plakalı Fiat Doblo marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın kenarındaki rögar kapağına çarptı. Rögar kapağına çarpan araç önce park halindeki 34 KL 8998 plakalı Ford marka araca çarptı sonrasındaysa yola devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Kurtarılan alkollü sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumun iyi olduğu kazayı hafif yarayla atlattığı bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL