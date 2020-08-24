Alkollü sürücü dehşet saçtı... 2 kişiyi yaralayıp, park halindeki araçlara çarparak durabildi Alkollü sürücü dehşet saçtı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı... 2 kişiyi yaralayıp, park halindeki araçlara çarparak durabildi

ADANA - Adana'da alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce 2 yayaya ardından da park halindeki 3 araca çarptı. Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78142 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. yönetimindeki 01 KY 238 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sokak üzerinde yürüyen Hasan ve Sevim Şimşek çiftine ardından da 01 BLN 27, 09 HR 352 ve 34 DBE 235 plakalı 3 otomobile çarparak durabildi.

Kazayı çevredeki vatandaşların görmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Bu sırada sürücünün de alkollü olduğu öğrenildi. Sokakta ki apartmanlarda oturan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşayarak kaza mahalline inerken 4 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA