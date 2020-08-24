Alkollü sürücü dehşet saçtı Adana'da alkollü sürücü önce 2 yayaya, ardından da park halindeki 3 araca çarptı.

Adana'da alkollü sürücü önce 2 yayaya, ardından da park halindeki 3 araca çarptı. Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78142. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. (25) yönetimindeki 01 KY 238 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sokak üzerinde yürüyen Hasan ve Sevim Şimşek çiftine, ardından da 01 BLN 27, 09 HR 352 ve 34 DBE 235 plakalı üç otomobile çarparak durabildi. Kazayı çevredeki vatandaşların görmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü olduğu öğrenilen aracın sürücüsü gözaltına alındı. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar büyük şaşkınlıkla kaza mahalline inerken, 4 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA