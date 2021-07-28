Alkollü sürücü çocuk parkına daldı: Onu araçtan indirmek o kadar kolay olmadı
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Alkollü sürücü çocuk parkına daldı: Onu araçtan indirmek o kadar kolay olmadı

Alkollü sürücü çocuk parkına daldı: Onu araçtan indirmek o kadar kolay olmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de alkol alıp sızan sürücü, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarmak için cama vurmasıyla panikleyerek kaçmak isterken çocuk parkına daldı.

Arnavutköy'de alkol alıp sızan sürücü, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarmak için cama vurmasıyla panikleyerek kaçmak isterken çocuk parkına daldı. Çocuk parkında dakikalarca manevra yapan sürücü polislerin uğraşları sonucu otomobilinden indirilerek karakola götürdü. Sürücünün 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BFC 266 plakalı aracı ile çocuk parkının yanına park eden Tolga K., arkadaşları ile alkol aldıktan sonra arkadaşları araçtan inip gitti. Araçta tek başına kalan şahıs, bir süre sonra kendisine bakmak için gelen ve cama tıklayan güvenlik görevlilerini görünce panik yaparak kaçmak istedi. Parka dalan Tolga K., polisin uzun uğraşları sonucunda aracından indirildi. Alkol testi yapılan şahıs yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı. Alkollü sürücü ekip otosu ile Yavuz Selim Polis merkezine götürülürken, aracı olay yerine gelen ablası Başak K.'ya teslim edildi. Olayın yaşandığı esnada parkta kimsenin olmaması ise büyük faciayı önledi. - İSTANBUL

Alkollü sürücü çocuk parkına daldı: Onu araçtan indirmek o kadar kolay olmadı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı: Onu araçtan indirmek o kadar kolay olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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