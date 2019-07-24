Alkollü sürücü ceza yazılmaması için yalvardı

KARABÜK'te, 1,26 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü A.Ç., kendisine ceza yazan polise, "Şimdi yoldan geldim. 2 tane bira aldım. Evime gidiyorum. Yapmayın abi. Ben ticari araç kullanmıyorum ki, vallahi biterim" dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece alkol denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'deki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü A.Ç., alkolmetreyi üflemede başarısız oldu. A.Ç.'nin 6'ncı denemesinde 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. A.Ç., "Şimdi yoldan geldim. 2 tane bira aldım. Evime gidiyorum. Yapmayın abi. Ben ticari araç kullanmıyorum ki, vallahi biterim" diye konuşunca kendisine ceza yazan polis, "Biz seni bitirmedik, sen kendini bitirdin" dedi. A.Ç, "2 tane aldık, 2 tane de evde içeriz dedik. Vallahi bitirdiniz beni, biliyor musun? Vallahi 2 bira içtim. Yemin etmeye gerek yok da" diye konuşmasını sürdürdü.

'EVİN KREDİLERİ VAR'

Polis memurunun sen 2 biradan fazlasını almışsın demesi üzerine ise A.Ç, "Vallahi 2 bira içtim. Tabii bünyemiz yorgun. 6 ay ehliyet gitti değil mi? Hem ceza yazıyorsun, hem de 6 ay ehliyetimi alıyorsun. Peki düşünmüyor musunuz bu adam bu cezayı nasıl ödeyecek diye? Evin kredileri var. Sen içmiyor musun alkol. İçme diyorsun. Kendin içmediğin için içme diyeceksin tabii ki. 6 ay ehliyetimi aldın. Ben ne yapacağım 6 ay abi?" dedi.

A.Ç'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise gelen bir yakınına teslim edildi.



Kaynak: DHA