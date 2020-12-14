Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptı
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Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptı

14.12.2020 05:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 06:39

Bursa'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde bir sürücü bariyerlere çarparak yaralandı.

Bursa'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde bir sürücü bariyerlere çarparak yaralandı.

K.Y. yönetimindeki 16 AKT 028 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde seyrederken yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler koparken sürücü ise yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

K.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücünün 174 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.

Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptı
Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptı
Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptı
Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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