Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
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Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki telleri yırtıp aydınlatma direğini devirdi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki telleri yırtıp aydınlatma direğini devirdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Osman Yıldız yönetimindeki 16 F 4767 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç orta refüj üzerindeki koruma tellerini yırtıp çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Yan duran otomobildeki sürücü ile yanındaki arkadaşı Engin Memişoğlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu karayolunun tek şeridi kısa süreli kapandı. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılınca, yol tamamen trafiğe açıldı.

Hastanede alkol testi yapılan sürücünün 230 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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