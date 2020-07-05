Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı
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Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı

KARABÜK'te, alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 otomobile ardından da yol kenarında bulunan baba ve kızına çarptı.

Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı
05.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:50
KARABÜK'te, alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 otomobile ardından da yol kenarında bulunan baba ve kızına çarptı. Yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, sürücünün 3.96 promil alkollü olduğu belirlendi.  

Kaza, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Can D. idaresindeki 74 BM 236 plakalı otomobil, önce yol kenarında park halinde bulunan 06 BVM 792 plakalı otomobil ile 78 BP 219 plakalı otomobile ardından yol kenarındaki baba ve kızına çarptı. Kazanın ardından otomobil metreler sonra güçlükle durabildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan Erva G. (6) ve babası Ufuk G.'ye(43) ilk müdahalede bulunarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından gözaltına alınan Can D.'nin 3.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Kaynak: DHA

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