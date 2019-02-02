Alkollü Sürücü Aracıyla Markete Girdi

İstanbul Üsküdar'da alkollü şahsın kullandığı otomobil markete daldı. Kazada markette yaklaşık 50 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 03.30 saatlerinde Bulgurlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 AID 848 plakalı otomobil, sürücü Ekrem N.'nin kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından markete girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın 1.21 promil alkollü olduğunu belirledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette yaklaşık 50 bin TL'lik bir maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA