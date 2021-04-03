Alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı: 1 yaralı
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Alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki seyyar kokoreç arabasına daldı.

Tekirdağ'da 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki seyyar kokoreç arabasına daldı. Kazada yaralanan patpat sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara ilçesinin Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi üzeri Murat Erbay Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmetpaşa istikametine seyreden A.S. idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonra da yol kenarında bulunan seyyar kokoreç arabasına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan patpat sürücüsü A.S. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.S'nin 0,46 promil alkollü olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı: 1 yaralı
Alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı: 1 yaralı
Alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı: 1 yaralı
Alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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