Alkollü şahsın aracını verdiği arkadaşı da alkollü çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Alkollü şahsın aracını verdiği arkadaşı da alkollü çıktı - Haber

Alkollü şahsın aracını verdiği arkadaşı da alkollü çıktı

Eskişehir'de, alkollü olan arkadaşının verdiği aracı kullanan şahıs yapılan kontrollerde alkollü çıktı.

21.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:29
Alkollü şahsın aracını verdiği arkadaşı da alkollü çıktı

'de, alkollü olan arkadaşının verdiği aracı kullanan şahıs yapılan kontrollerde alkollü çıktı.


Alınan bilgilere göre; olay ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. Dün akşam saat 23.00 sıralarında, B.B. (24) isimli şahıs, alkollü olduğu gerekçesiyle aracını kullanmak istemeyerek arkadaşı U.V.K.'ya teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, arkadaşının da alkollü olduğunun anlaşılması üzerine U.V.K.'a alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.