Alkollü şahsın aracını verdiği arkadaşı da alkollü çıktı

21.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:29

Eskişehir'de, alkollü olan arkadaşının verdiği aracı kullanan şahıs yapılan kontrollerde alkollü çıktı.



Alınan bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. Dün akşam saat 23.00 sıralarında, B.B. (24) isimli şahıs, alkollü olduğu gerekçesiyle aracını kullanmak istemeyerek arkadaşı U.V.K.'ya teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, arkadaşının da alkollü olduğunun anlaşılması üzerine U.V.K.'a alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA