Alkollü şahısların kavgası kanlı bitti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü 2 şahıs arasında çıkan kavgada, başına taş darbesi alan şahıs yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü 2 şahıs arasında çıkan kavgada, başına taş darbesi alan şahıs yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları öğrenilen S.T. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen alkollü şahıs, eline aldığı taşla S.T.'nin başına vurdu. Satılmış T. kanlar içinde kalırken, alkollü şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahıs Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı