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Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen dört şahıs, araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen dört şahıs, araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. Kaza sonrasında bir süre arabada bir şeyler arayan ve çevredeki vatandaşları araca yaklaştırmayan şahıslar, bindikleri taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kaza ve şahısların taksiye binip kaçma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 02.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkii E-5 karayolu kenarında gerçekleşti. İddiaya göre, alkollü 4 şahsın içinde bulunduğu kiralık araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir dükkana girdi. Kaza sonrasında dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan şahıslar, çevredeki vatandaşları arabaya yaklaştırmadı. Rahatlığıyla dikkat çeken şahıslar, bir süre sonra taksiye binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Kazanın bana maliyeti yaklaşık 50 bin TL"

Yaşanan kazayı anlatan işletme sahibi Semih Avcı, "Gece saat 02.00 sıralarında E-5 yan yolda bir araç kontrolden çıkarak dükkana girmişler. Şahsılar kaza sonrasında etrafa içki şişelerini atmış. Arabaya baktığımızda da içeride içki şişeleri bulduk. İşin garip tarafı ise güvenlik kameralarında görüldüğü gibi yardıma gelen kimseyi arabaya yanaştırmamışlar. Yaklaşık iki dakika boyunca bir şeyler aramış ve taksiye binip kaçmışlar. Ne arabaya nede dükkana bakmışlar, aradıklarını bulmuş ve taksiye binip kaçmışlar. Tabi onların kaçmasıyla iş bitmiyor. Bu kazanın bana maliyetinin yaklaşık 50 bin TL'yi bulacağını tahmin ediyorum. Karşı taraftaki şahıslardan benim zararımı karşılamalarını istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı

Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı

Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı

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