Alkollü şahıslar birbirine girdi: 1 yaralı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü oldukları öğrenilen 2 şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bodrum merkezdeki pazaryeri yakınında meydana geldi. Alkollü oldukları öğrenilen 2 şahıs, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra tekme tokat kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan biri yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği 31 yaşındaki Mehmet K.Y.'yi sırtından bıçakladı. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaralı şahıs ise kanlar içerisinde yerde kaldı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, sedye ile ambulanstan hastaneye götürülürken kendisini görüntüleyen muhabire 'Lan çakal sen kimsin' diyerek tepki gösterdi. Sırtında 7-8 santimetre uzunluğunda ve 2-3 santimetre derinliğinde kesik olduğu öğrenilen yaralı Mehmet K.Y., tedavi altına alındı.

Diğer şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA