Alkollü şahıslar arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Alkollü şahıslar arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Alkollü şahıslar arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da alkollü şahıslar arasında yaşanan silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da alkollü şahıslar arasında yaşanan silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bir kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Çakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ayrı suç kaydı bulunan Ö.S.İ., ile 12 ayrı suç kaydı olan Y.G., ve F.U., isimli şahıs alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, F.U., pompalı tüfekle şahısların üstüne ateş açtı. Açılan ateşte Ö.S.İ., (36) bacaklarında, Y.G., (38) ise karnından vuruldu. Ö.S.İ., kendi imkanları ile özel bir hastaneye giderken, Y.G., ise 112 Acil servis ambulansı ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme sonrası 11 ayrı suç kaydı bulunan F.U., kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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