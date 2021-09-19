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Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkolü fazla kaçırınca kendini kaybeden şahıs, sahilde yolun ortasına yatarak dakikalarca göğsünü yumrukladı.

- Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkolü fazla kaçırınca kendini kaybeden şahıs, sahilde yolun ortasına yatarak dakikalarca göğsünü yumrukladı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Duduyev Sahil Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolü fazla kaçıran bir şahıs, sahilde yürüyüş yolunun ortasına yattı. Dakikalarca buradan kalkmayan ve göğsünü yumruklayan şahıs, bir süre sonra sahildeki vatandaşları rahatsız etti. Bazı vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, bazıları ise alkollü şahsa yardım etmek istedi. Vatandaşların koluna girerek yoldan kaldırmaya çalıştıkları şahsın ayakta duramaması ise dikkat çekti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, bir süre sohbet ederek uyardıkları alkollü şahsı, daha sonra daha sonra ekip aracına bindirerek evine götürdü. Aynı şahsın sürekli alkollü olarak sahile gelip burada yere yattığı öğrenildi.

Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri
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 Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

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Haber: Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı - Haberler
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