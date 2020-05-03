Alkollü şahıs vakaya giden ambulansa engel oldu
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Alkollü şahıs vakaya giden ambulansa engel oldu

Alkollü şahıs vakaya giden ambulansa engel oldu
03.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:17

Alkollü şahıs vakaya giden ambulansa engel oldu Samsun'un Terme ilçesinde alkollü bir vatandaş vakaya giden ambulansın yolunu kesti.

Alkollü şahıs vakaya giden ambulansa engel oldu

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde alkollü bir vatandaş vakaya giden ambulansın yolunu kesti. Alkollü şahıs polis tarafından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. vakaya giden ambulansın önünü kesti. Ambulans aracının aynasını tutan A.Ç. sağlık personelleriyle tartışma yaşadı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri A.Ç.'yi ambulanstan uzaklaştırdı. Polis ekipleriyle de uzun süre tartışma yaşayan A.Ç. daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Alkollü şahıs vakaya giden ambulansa engel oldu

Kaynak: İHA

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