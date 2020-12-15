Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı

15.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:38
Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Burdur'da alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Burdur'da alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala başka bir genci darp eden alkollü şahıs, emniyet güçlerinin GBT sorgulaması sırasında çekim yapan gazeteciye hakaret ve tehditler savurdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala alkollü olduğu öğrenilen D.K ve Ö.O, Müze Parkı'nda F.O.V'ye hakaret ve darp etti. Darp edilen ve hakarete uğrayan F.O.V'nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri D.K'yı aramaya başladı. Ekiplerin uzun arayışları sonrasında Cümbüşlü Caddesi'nde yakalan D.K, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Basın Mensubunu tehdit etti

Ayakta durmakta zorlanan D.K, emniyet güçlerinin GBT sorgusu sırasında çekim yapan gazeteciye 'Bak canını yakarım. Ama seni bulurum birader. diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Alkollü şahsın, polis ekiplerine 'Şunu bir kere dövebilir miyim' diye sorduğu kameralara yansıdı.

Alkollü şahsın, karakola götürülmek üzere ekip arabasına bindirildiği sırada olay yerine başka bir alkollü şahıs da bağırarak geldi. Polis ekiplerinin 'Ne bağırıyorsun' demesi üzerine 'Sen niye bağırıyorsun ağabey' diye cevap veren Ö.O'nun yakalanmadan 1 saat önce D.K ile beraber F.O.V'yi darp ettiği öğrenildi.

F.O.V'nin şikayetçi olması üzerine karakola götürülen alkollü şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR

Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı
Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı
TEM Otoyolu'nda vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü şahıs, polis ekiplerine saldırdı
TEM Otoyolu'nda vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü şahıs, polis ekiplerine saldırdı
Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Aleyna Tilki Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ersun Yanal Çağdaş Atan Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:56:17. #1.15#
title