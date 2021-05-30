Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
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Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı

Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü şahıs mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü şahıs mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Bafra ilçesinin Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. isimli şahıs alkol aldıktan sonra evin içinde silahla bir el ateş ettikten sonra evin kapısının önüne çıkarak silahı başına dayadı. Silah sesine sokağa çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şok oldular. Polisi arayarak haber veren mahalle sakinleri şahsı ikna ederek silahı elinden aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı sakinleştirdikten sonra olayda kullanılan silahla birlikte Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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