Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti
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Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti Bursa'da alkollü bir kişi çatıdan atlamaya kalktı.

- Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti

BURSA - Bursa'da alkollü bir kişi çatıdan atlamaya kalktı. Atlamaya çıktığı çatıda alkol almaya devam eden şahıs, polis tarafından güçlükle aşağı indirildi.

İddiaya göre, fazla alkol alan bir şahıs, bir binanın en üst katına çıkarak intihar etmek istedi. Atlamaya çıktığı yerde bile halen alkol almaya devam eden şahıs için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aşırı alkollü olduğu anlaşılan şahsı çıktığı yerden indirdi. Şahıs tedbir maksadıyla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içmeye devam etti
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içmeye devam etti
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Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti - Haberler
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