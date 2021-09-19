Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü, o anlar kameraya yansıdı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kaza yapan alkollü şahıs önce iki kızının önünde polisle tartıştı, ardından lastiği patlak aracını polislerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kaza yapan alkollü şahıs önce iki kızının önünde polisle tartıştı, ardından lastiği patlak aracını polislerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Yakutiye ilçesi Saray Bosna Caddesi Polis Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3.23 promil alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs 25 ABV 057 plakalı aracıyla henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkması sonucu tekerliği patlayan araç çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis sürücüye alkol metreyi üfletmek istedi. Sürücü alkol metreyi üfledikten sonra kendisine işlem yapmak isteyen ekiplerle uzun süre tartıştı. Yanında 2 küçük kızıyla uzun süre polislerin görev yapmasını engelleyen şahıs daha sonra çocuklarıyla birlikte aracına bindi. Aracın kapılarını içeriden kilitleyen adam lastiği patlak aracını çalıştırarak polislerin üzerine sürdükten sonra gözden kayboldu. Polislerin refleksle aracın önünden kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ERZURUM

Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü, o anlar kameraya yansıdı

Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü, o anlar kameraya yansıdı

Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, hayatını kaybetti

10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, hayatını kaybetti

 Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı

Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı

 Her karesi tüyler ürpertti! Gözü dönmüş garson, rehin aldığı ustasının boğazını kesti

Her karesi tüyler ürpertti! Gözü dönmüş garson, rehin aldığı ustasının boğazını kesti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Burak Yılmaz Göksel
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:47:21. #1.12#