Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü
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Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü

Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü Anıtpark'a tuvaletini yaptığı iddia edilen alkollü şahıs, kendisi gibi alkolü olan kadın tarafından darp edildi Samsun'da gündüz vakti alkol alan bir kişi görgü tanıklarının iddialarına göre herkesin içinde tuvaletini yapınca...

Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü
27.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:07

Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü

Anıtpark'a tuvaletini yaptığı iddia edilen alkollü şahıs, kendisi gibi alkolü olan kadın tarafından darp edildi

SAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol alan bir kişi görgü tanıklarının iddialarına göre herkesin içinde tuvaletini yapınca yoldan geçen alkollü bir kadın tarafından darp edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark içerisinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Ramazan günü alkol alarak herkesin içinde tuvaletini yapan Sıtkı isimli şahıs kendisi gibi alkollü bir kadının saldırısına uğradı. Kafasında yarık oluşan sarhoş adam bağırarak ve küfür ederek etrafı birbirine kattı. Bu sırada kavgayı izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Sıtkı isimi sarhoş adam kafası kanlı bir şekilde olay yerinde uzaklaştı.

Vatandaşlar ise alkol ve madde bağımlılarından dolayı Anıtpark içerisinde oturmadıklarını belirtti.

Sıtkı isimli şahıs, 21 Mayıs 2019 tarihinde de alkollü bir şekilde Anıtpark'ta olay çıkarmıştı.

Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü

Kaynak: İHA

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