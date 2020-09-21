Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kayalıklara düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu
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Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kayalıklara düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kayalıklara düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu Metrelerce yükseklikten halatla yukarı çekildi Zonguldak'ta alkollü bir şahıs dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten kayalık alana düşerek yaralandı.

21.09.2020 21:18 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:37

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kayalıklara düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu

Metrelerce yükseklikten halatla yukarı çekildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta alkollü bir şahıs dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten kayalık alana düşerek yaralandı. Metrelerce yükseklikten yaralıyı yukarı çekebilmek için vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde alkollü olduğu iddia edilen E.A., 10 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralandı. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A., çevredeki vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve vatandaşlar yaralıyı düştüğü yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs ekipler tarafından sedye ile metrelerce taşınarak ambulansa koyuldu. İlk tedavisi yapılan E.A., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavi alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kayalıklara düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

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