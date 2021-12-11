Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ANTALYA'da polisin ihtarına uymayan, yakalanınca da kendisini otomobile kilitleyen Rus vatandaşı Olga Dosaeva (39), polise zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca polise direnen Dosaeva, kiralama şirketinden gelen görevliler tarafından kapının açılmasıyla indirildi. İfadesinin alınması için polis merkezine götürülen Dosaeva'nın 2,05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Akdeniz Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yol ortasında park halindeki 07 AIF 451 plakalı otomobili fark eden polis ekipleri, yanına gitti. Bu sırada otomobilin sürücüsü Olga Dosaeva, polisleri görünce aracı hareket ettirdi. Polisin tüm uyarılarına karşın Dosaeva, uzaklaştı. Polis, plakadan yaptığı sorgulamada, aracın kiralık olduğunu tespit etti, kiralama şirketiyle temasa geçti. Firma tarafından GPS üzerinden otomobilin motoru kilitlenip, durduruldu.

Bir süre sonra araçtan indirilen Dosaeva, sağlık ekibi istemediğini belirtti. Otomobildeki alkol şişeleri dikkat çekerken, polisin güçlükle üflettiği alkolmetrede de Dosaeva'nın 2,05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler, Dosaeva'yı sağlık kontrolünün ardından ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Otomobil de araç kiralama şirketi yetkililerince teslim alınarak götürüldü.