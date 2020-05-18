Alkollü Rus turist çırılçıplak havuza girdi
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Alkollü Rus turist çırılçıplak havuza girdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alkollü Rus turist, bir siteye girip, çırılçıplak havuza atladı.

Alkollü Rus turist çırılçıplak havuza girdi
18.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:05

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alkollü Rus turist, bir siteye girip, çırılçıplak havuza atladı. Şikayet üzerine polisin gözaltına aldığı turist, daha sonra evine bırakıldı.

Alanya'da dün akşamüzeri Cikcilli Mahallesi'nde bir sitenin sakinleri, dışarıdan gelen bir kişinin havuza çırılçıplak girdiğini fark etti. Alkollü olduğu görülen kişinin Rus vatandaşı Yuri K. (26) olduğu belirlendi. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Bu sırada havuzdan çıkan Yuri K., çevredekilerin uyarısı üzerine iç çamaşırı giydi.Polis olay yerine gelerek, Yuri K.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi alınan Yuri K., daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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