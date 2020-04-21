Alkollü otomobil sürücüsü kamyona çarptı: 1 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen alkollü otomobil sürücüsü kamyona çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen alkollü otomobil sürücüsü kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Merkez Bankası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre makas atarak ilerlediği iddia edilen H.Y. idaresindeki 34 PY 6563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Mehmet D. yönetimindeki 81 FC 438 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal edem sağlık ekipleri tarafımdan ilk müdahalesi yapılan Mehmed D. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise otomobil sürücüsü H.Y.'nin 1.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hamdi Y.'ye adli para cezası uygulanırken, yol çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA