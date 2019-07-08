Alkollü otobüs şoförü polisin dikkatinden kaçamadı

Mersin'de, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke-Mut yolunda Konya istikametine giden bir otobüs firmasına ait 42 KC 445 plakalı yolcu otobüsünü, sık şerit değiştirmesinden şüphelenerek takibe aldı.

İçerisinde yolcular olmasına rağmen yolda düzgün seyretmediği gözlemlenen otobüs, polis ekiplerince durdurularak sürücüsü H.T'ye alkol testi yapıldı.

Testte 0,90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Konya-Eskişehir-İstanbul güzergahında çalıştığı öğrenilen otobüsün idaresi başka bir sürücüye teslim edildi.

Kaynak: AA