Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kazaya neden oldu
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Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kazaya neden oldu

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kazaya neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, bir otomobille çarpışarak devrildi.

Adıyaman'da, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, bir otomobille çarpışarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, 188 promil alkollü olduğu öğrenilen Deniz A. idaresindeki 02 AT 110 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Karapınar Caddesi ile 2. Çevre yolunun kesiştiği kavşakta Gaffari K. idaresindeki 02 EG 129 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Deniz A., idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Ölen yada yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü Deniz A'nın 188 promil alkollü olduğu öğrenildi. Deniz A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan her iki araç ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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