Alkollü olduğu iddia edilen sürücü başka araca çarparak mısır tarlasına uçtu: 1 yaralı
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Alkollü olduğu iddia edilen sürücü başka araca çarparak mısır tarlasına uçtu: 1 yaralı

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü başka araca çarparak mısır tarlasına uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, başka bir araca çarparak mısır tarlasına uçtu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, başka bir araca çarparak mısır tarlasına uçtu. Ters dönen otomobilde sürücü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-100 Karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen S.Ö.'nün kullandığı 54 SC 651 plakalı otomobil, S.K. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan S.Ö.'nün otomobili şarampole yuvarlanarak mısır tarlasına düştü. Kazada ters dönen otomobilde sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması neticesinde araçtan çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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