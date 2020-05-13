Alkollü olduğu iddia edilen kişi dereye düştü Alkollü olduğu iddia edilen kişi dereye düştü Zonguldak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek dereye düştü.

Alkollü olduğu iddia edilen kişi dereye düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek dereye düştü.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Acılık mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek tren raylarından dereye düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ve itfiaye ekipleri yaşlı adamı düştüğü yerden kurtardı. Öte yandan hafif yaralı olarak kurtulan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesime kaldırıldı. Yaralanan damın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA