Alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi otomobilin altında kalarak can verdi Alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi otomobilin altında kalarak can verdi (2)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen ve yolun karşısına geçmek isteyen İlhami K. ile arkadaşı Harun A., dengesini kaybederek yola düştü.

Alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi otomobilin altında kalarak can verdi (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen ve yolun karşısına geçmek isteyen İlhami K. ile arkadaşı Harun A., dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada, Bostanlı Mahallesi'nden Karşıyaka Çarşısı yönüne seyir halinde olan Levent A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, düşen iki arkadaşın üzerinden geçti. İki arkadaşın yaşamını yitirmesine neden o anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin fren yapmasına rağmen duramayıp, iki arkadaşın üzerinden geçmesi yer alıyor. Görüntülerden ölen iki kişinin hemen arkasından gelen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişinin ise son anda kurtulduğu da belirlendi.

Kaynak: DHA