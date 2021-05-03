Alkollü olarak sokağa çıktı, polise zor anlar yaşattı
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Alkollü olarak sokağa çıktı, polise zor anlar yaşattı

Alkollü olarak sokağa çıktı, polise zor anlar yaşattı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel

ÇORUM'da alkollü olduğu öne sürülen, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polise zor anlar yaşattı.

ÇORUM'da alkollü olduğu öne sürülen, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polise zor anlar yaşattı. Polis aracına bindirilerek evine götürülen bu kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazi Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Hürriyet Parkı'nda alkollü olduğu belirtilen kişiyle karşılaştı. Ekiplerin evine gitmesi için uyardığı ismi öğrenilemeyen kişi, polise zorluk çıkardı. Polis otosuna bindirilip evine götürülen kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi. 


Alkollü olarak sokağa çıktı, polise zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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