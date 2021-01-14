Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza

14.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:13
Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza

ANTALYA'da sivil trafik polisinin durdurduğu motosikletin sürücüsü Murat A.'ya (35), 3,52 promil alkollü çıkması üzerine 5 bin 500 lira ceza kesildi.

ANTALYA'da sivil trafik polisinin durdurduğu motosikletin sürücüsü Murat A.'ya (35), 3,52 promil alkollü çıkması üzerine 5 bin 500 lira ceza kesildi.

Muratpaşa ilçesinin en işlek caddelerinden Yener Ulusoy Bulvarı'nda saat 17.30 sıralarında sivil trafik polis ekiplerinin durdurduğu motosikletin sürücüsü Murat A., ekiplere zorluk çıkartınca takviye ekip istendi. Gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilen Murat A.'nın alkol testinde, 3,52 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin tutanak tuttuğu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Murat A. ilk olarak, "Niye çekiyorsun, çek çek" derken, sonrasında ise "Çekme" diye tepki gösterdi. Polis otosuna götürülürken gazetecilere doğru koşmaya çalışan Murat A. engellenerek, polis merkezine götürüldü. Murat A.'ya, 'alkollü araç kullanmak', 'plakasız motosiklet kullanmak' ve 'gürültülü egzoz' gibi suçlardan toplam 5 bin 500 TL ceza kesildi. 


Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza
Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza
Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Ivana Sert Cansu Dere Seda Sayan Kim Kardashian
Spor Ali Koç Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Donald Trump Şehir Hastanesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 21:23:40. #1.14#
title