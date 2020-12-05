Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
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Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

05.12.2020 19:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:11

Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı Nusaybin'de aşırı alkol alan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı dengesini kaybedip önünde seyir halinde olan otomobile çarptı.

Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

MARDİN - Nusaybin'de aşırı alkol alan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı dengesini kaybedip önünde seyir halinde olan otomobile çarptı. 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Mardin Yolu caddesi polis lojmanları yakınlarında arkadaşıyla birlikte aşırı alkol alan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek önünde seyir halinde olan otomobile çarpıp, kaldırıma savruldu. Ağır yaralanan sürücü ve arkadaşı olay yerine çağırılan ambulans tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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