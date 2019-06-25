Alkollü mekanlara yabancı kadın operasyonu

Bursa'da alkollü mekanlarda çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadından 8'i İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İznik'te gerçekleştirdiği huzur operasyonunda alkollü mekanlarda çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın yakalanarak İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan Gulnigor P. (27), Hanna K. (28), Semura G. (28), Altynay K. (39), Tabassum K. (33), Afsaneh A. (26), Sulgun C. (26) ve Kravete O. (28) Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA