Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında - Haberler
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Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü.

Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında

Çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir mekanda bir müşteri ile mekan sahibi arasında müzik sesinin yüksek olmasından dolayı kavga çıktı. Mekanda başlayan kavga sokağa taştı. Silahların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler silahlı şahısları olay yerinde etkisiz hale getirdi.

Vatandaş kamerasına yansıyan olayda silahlarını çeken tarafların birbirlerine ateş etme anları saniye saniye görüntülendi. Gerginliğin devam ettiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında

Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında

Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında

Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında
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Haber: Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında - Haberler
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