Alkollü mekanda yapılan canlı müziğe idari ceza uygulandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü mekanda yapılan canlı müziğe idari ceza uygulandı

Alkollü mekanda yapılan canlı müziğe idari ceza uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 702 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 702 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Alkollü mekanlarda belgesiz canlı müzik ve 2 kadının konsomasyon olarak çalıştığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ile 9 Ocak 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 702 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 975 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. Denetimlerde 3 farklı alkollü mekanda yapılan kontrolde bir işyerinde canlı müzik belgesi olmadığı, 2 iş yerinde ise 2 kadının konsomasyon olarak çalıştığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi. Denetimler ve operasyonlar neticesinde bir dernek lokali içerisinde üye olmayan kişilerin olduğu tespit edildi. Masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise mesul müdürlük belgesi olmayan şahısların mesul müdürlük yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı.

Öte yandan; Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında, geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 6 ayrı adreste bulunan toplam 60 Apart dairesi kontrol edilerek 2 apart daire yetkilisine toplam 26 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Alkollü mekanda yapılan canlı müziğe idari ceza uygulandı

Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

 Son dakika! Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title