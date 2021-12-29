Alkollü mekânda kavga: 3'ü kadın 4 yaralı - Haberler
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Alkollü mekânda kavga: 3'ü kadın 4 yaralı

Alkollü mekânda kavga: 3'ü kadın 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında müşteriler arasında çıkan tartışmaya işletme sahibinin de da dahil olması ile yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında müşteriler arasında çıkan tartışmaya işletme sahibinin de da dahil olması ile yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerindeki alkollü bir eğlence mekanında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanda müşteri olarak oturan 4 kadın arasında öğrenilemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için işletme sahibi, kadınların oturduğu masaya giderek müdahale etti. Öfkeli grup bu sefer de işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavga sonucu işletme sahibi ve 3 kadın müşteri vücudunun farklı yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Masada bulunan bardakların atılması ve darp sebebi ile yaralandığı öğrenilen 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Alkollü mekânda kavga: 3'ü kadın 4 yaralı

Alkollü mekânda kavga: 3'ü kadın 4 yaralı

Alkollü mekânda kavga: 3'ü kadın 4 yaralı

Alkollü mekânda kavga: 3'ü kadın 4 yaralı

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